شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «البوست المسيء».. «سانوفي مصر» تعتذر لجميع أعضاء الأطقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتذرت شركة «سانوفي مصر» لجميع أعضاء الأطقم الطبية في مصر، على خلفية منشور مسيء للأطباء نشرته موظفة بفرع الشركة في مصر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل «فيسبوك».

وأعربت كريستيل صغبيني، العضو المنتدب، رئيس مجلس إدارة سانوفى مصر، وجميع موظفى الشركة عن أسفهم على الإساءة التي تعرض لها القائمون على الرعاية الصحية بعد منشور الموظفة.

وقالت الشركة في بيان، الأربعاء: «نود أن نوضح أن ما تم نقله على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعكس رؤية سانوفي ودورها كشريك داعم لقطاع الرعاية الصحية ويسعى لخدمة المرضى المصريين لسنوات عديدة».

وقالت كريستيل صغبيني: «نحن نتفهم الوضع الصعب الذي يواجهه المتخصصون في الرعاية الصحية اثناء أزمة COVID-19، ولا يمكننا التعبير إلا عن امتناننا وتقديرنا لجميع المتصدرين لمواجهة المرض. نتمنى أن يكون كل واحد منهم وعائلاتهم بصحة جيدة طوال هذه الفترة العصيبة».

أضافت: «نحن فخورون بشراكتنا طويلة المدى مع العاملين في مجال الرعايه الصحية ونؤكد التزامنا تجاه القطاع الطبى ونؤكد دعمنا الكامل لجميع المتخصصين في الرعاية الصحية في هذه الجائحة غير المسبوقة، ونحن نؤمن ان بتظافر جهود جميع الجهات المعنيه سنتمكن جميعاً من مواجهة المرض».

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