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محافظ القاهرة يتفقد انفجار خط الغاز بحلمية الزيتون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد منذ قليل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة موقع انفجار ماسورة الغاز بحى المطرية لمتابعة إتمام عملية الإطفاء.

 

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بإشتعال النيران بخط فرعى للغاز نتيجة كسر ماسورة غاز بشارع الحرية مع شارع ترعة الجبل بحى المطرية وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولى شركة الغاز لموقع الحادث وتم إغلاق خط الغاز وإجراء عملية الإطفاء دون وفيات أو إصابات وجار إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.

 

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وكان قد كلف محافظ القاهرة، الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بالتوجه إلى البلاغ الوارد مساء اليوم بوجود حريق بخط غاز بشارع الحرية حى الزيتون، حيث تم إبلاغ الدفاع المدني وقسم شرطة الزيتون والأجهزة المعاونة للسيطرة على الحريق وجارى المتابعة. 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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