شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: تخفيض حمولة «الميكروباص».. وإغلاق شارع البحر والجلاء في طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قراراً بغلق شارع البحر والجلاء بمدينة طنطا في الاتجاهين، من كوبري فاروق بالجلاء حتى محال سور الاستاد، اعتبارا من الأربعاء وحتى الجمعة، من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، ومن الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وقرر المحافظ تخفيض عدد ركاب سيارات الأجرة (الميكروباص) من 14 راكبا إلى 10 ركاب، والتشديد على ارتداء الكمامة للسائق والركاب.

يذكر أن المحافظ أصدر قرارا بشأن الالتزام بارتداء الكمامات بكافة المصانع والبنوك والمصالح الحكومية، وإحالة من يخالف ذلك للمسائلة القانونية وتطبيق العقوبات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء.