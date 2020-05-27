شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزيرة الصحة: ليس لدينا أي مشكلة في أعداد مصابي كورونا حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شريف وديع، مساعد وزيرة الصحة للرعاية والطوارئ، إن فيروس كورونا ليس له علاج، وهذا مرض «لعين والعالم لم يجد له حلا».

أضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزيرة هالة زايد تمر على المستشفيات الخاصة بمصابي كورونا بنفسها ولا تنتظر التقارير.

وأشار إلى أنه لا توجد دولة تستطيع مقاومة هذا العدد الكبير، مشددًا على ضرورة وقوف الشعب بجانب الدولة للمرور من هذه الأزمة.

وبين مساعد وزيرة الصحة للرعاية أن الأعداد ترتفع بسبب استمرار التجمعات، مطالبًا الجميع بارتداء الكمامات.

وأوضح «وديع» أن هناك 20 مستشفى مخصصة للعزل، بها ما يقرب من 3 آلاف سرير من ضمنهم 519 سرير رعاية مركزة بهم أجهزة تنفس صناعي.

وطمأن المواطنين: «ليس لدينا أي مشكلة في الأعداد حتى الآن»، لافتًا إلى أن هناك 9 مراكز أخرى من المجلس الأعلى للجامعات تقدم الخدمة وبها نحو 1600 سرير.

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