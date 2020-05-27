شكرا لقرائتكم خبر عن 15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مخزن كرتون في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، الأربعاء، برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الإدارة، بـ١٥ سيارة إطفاء للسيطرة على حريق نشب في مخزن تابع لإحدى شركات صناعة الكرتون، على طريق بلبيس العاشر من رمضان، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من العميد محمد العادلي، مدير إدارة الحماية المدنية، بنشوب حريق في مخزن تابع لإحدى شركات صناعة الكرتون، على طريق بلبيس العاشر من رمضان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والقيادات التنفيذية ورجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، ودفعت قوات الدفاع المدني بـ ١٥ سيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات.

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق في مخزن تابع لإحدى شركات صناعة الكرتون على مساحة حوالي نصف فدان تقريبًا، والتهمت النيران محتويات المخزن دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة المختصة وانتداب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق.

١٥ سيارة إطفاء للسيطرة علي حريق في مخزن تابع لإحدي شركات صناعة الكرتون بالشرقية

١٥ سيارة إطفاء للسيطرة علي حريق في مخزن تابع لإحدي شركات صناعة الكرتون بالشرقية

١٥ سيارة إطفاء للسيطرة علي حريق في مخزن تابع لإحدي شركات صناعة الكرتون بالشرقية

١٥ سيارة إطفاء للسيطرة علي حريق في مخزن تابع لإحدي شركات صناعة الكرتون بالشرقية

١٥ سيارة إطفاء للسيطرة علي حريق في مخزن تابع لإحدي شركات صناعة الكرتون بالشرقية

١٥ سيارة إطفاء للسيطرة علي حريق في مخزن تابع لإحدي شركات صناعة الكرتون بالشرقية

١٥ سيارة إطفاء للسيطرة علي حريق في مخزن تابع لإحدي شركات صناعة الكرتون بالشرقية

١٥ سيارة إطفاء للسيطرة علي حريق في مخزن تابع لإحدي شركات صناعة الكرتون بالشرقية

١٥ سيارة إطفاء للسيطرة علي حريق في مخزن تابع لإحدي شركات صناعة الكرتون بالشرقية

١٥ سيارة إطفاء للسيطرة علي حريق في مخزن تابع لإحدي شركات صناعة الكرتون بالشرقية

١٥ سيارة إطفاء للسيطرة علي حريق في مخزن تابع لإحدي شركات صناعة الكرتون بالشرقية