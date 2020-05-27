شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: إقامة صلاة الجمعة في مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إقامة شعائر صلاة الجمعة القادمة ستكون بإذن الله تعالى بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف وبمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، مع نقل شعائر صلاة الجمعة عبر موجات الإذاعة المصرية وشاشات التليفزيون المصري.

وأضاف وزير الأوقاف، في تصريحات الأربعاء، أن صلاة الجمعة القادمة ستكون في مسجد السيدة نفيسة فقط ووفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة مع استمرار تعليق الجمع والجماعات في بقية المساجد، لافتا إلى أن إقامة صلاة الجمعة بعد غد تأتي في إطار العودة التدريجية لجوانب الحياة وبخاصة الاقتصادية منها بضوابط وقائية واحترازية، والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقب رئاسته للجنة إدارة أزمة كورونا يوم الأحد قبل الماضي بما يشمل امتحانات الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية والسنوات النهائية الجامعية.

وأوضح «جمعة» أن إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة ستقتصر على المسجد الذي تنقل منه شعائر صلاة الجمعة، مع استمرار تعليق الجمع والجماعات لحين الانتهاء من دراسة مقترح الرفع التدريجي لتعليق العمل بدور العبادة ومناقشته مع وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩».

يذكر أن وزارة الأوقاف كانت أكدت أنه إلى الآن لم يتم تحديد موعد بعينه لعودة الجمع والجماعات بالمساجد ،وأن الأمر متروك لتقدير لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وشددت الوزارة على أنها لم تدل بأي معلومات ولن تدل بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات، وأن الأمر كله سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي ستجتمع بإذن الله تعالى مطلع الأسبوع المقبل، وأن الوزارة ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الوزارة أنه لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء.

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كان وزير الأوقاف قال، في تصريح سابق، السبت الماضي، إنه قام بالتنسيق مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على أن تكون إقامة صلاة الجمعة يوم ١٣ شوال ١٤٤١هـ الموافق ٥ يونيو القادم من الجامع الأزهر، بحضور عشرين مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف، مع نقلها إذاعيا وتلفزيونيا.