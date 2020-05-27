شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استقبال السياحة الداخلية.. نزلاء فنادق الغردقة يطالبون بعودة الـ«أوبن بوفيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد 6 أيام من استقبال السياحة الداخلية بفنادق مدينة الغردقة حسب الضوابط والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء ووزارة السياحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والالتزام بنسبة ٢٥٪ فقط من التشغيل، طالب المئات من النزلاء بعودة نظام الـ«أوبن بوفيه» للقرى السياحية مع وضع الضوابط اللازمة للتباعد داخل المطاعم.

وأكد النزلاء عدم جدوى نظام الوجبات المحددة، وأنهم فوجئوا بعدم كفاية الأغذية المقدمة لهم، وقدموا شكاوى لشركات السياحة التي حجزوا عليها، وأن نظام الوجبات المحددة سيؤثر على الحجوزات والإقبال على الفنادق حيث تعود النزلاء على الـ«أوبن بوفيه» بفنادق الغردقة.

وأكد عدد من مسؤولي القرى السياحية أنهم سيتقدمون بطلبات لغرفة المنشآت الفندقية بالموافقة لهم على تقديم نظام البوفيه المفتوح للنزلاء مع اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة للتباعد أثناء التواجد بالمطاعم.

وأكد المحافظ اللواء عمرو حنفي أن فنادق الغردقة خالية من أي إصابات بفيروس كورونا سواء بين النزلاء والعاملين.

وواصلت لجان السياحة بالبحر الأحمر التفتيش على الفنادق التي استقبلت سياحة داخلية خلال إجازة العيد للتأكد من تطبيق الإجراءات والاشتراطات التي اقرها مجلس الوزراء لفتح السياحة بنسبة 25٪.

ومن المقرر عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، استئناف لجان التفتيش التي تشارك فيها لجان من وزارة الصحة أعمالها لضم فنادق جديدة ضمن الفنادق التي تستقبل سياحة داخلية والتأكد مت تطبيق الاشتراطات والضوابط اللازمة.

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من جهتها، أكدت منال صالح، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن هناك 41 فندقًا سياحيًا بالمحافظة حصل على شهادة الصحة والسلامة لاستقبال سياحة داخلية بعد التأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط اللازمة.