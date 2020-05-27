شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تعافي 9 حالات جديدة من فيروس كورونا بـ«عزل وصدر الزقازيق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تعافي 9 حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، وخروجهم من مستشفيات العزل بالمحافظة، حيث تم خروج ٤ حالات شفاء للمرة الأولى من مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، بالإضافة إلى خروج ٥ حالات أخرى من مستشفى العزل بالزقازيق، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ١٠٦ بالمحافظة حتى الآن منهم ٩٧ حالة بعزل الزقازيق، و٤ حالات بالصدر، و٣ حالات بعزل فاقوس، وحالتين بحميات الزقازيق.

وأوضح وكيل الوزارة في بيان، الأربعاء، أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفًا بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع جميع الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدّم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.