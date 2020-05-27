شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يقرر وقف إعلان «كمامة قطونيل»: «غير مطابقة للمواصفات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه بالتنسيق مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تقرر إلزام شركة «قطونيل» للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الكمامة الطبية ماركة قطونيل، الذي يتم بثه حاليًا عبر القنوات الفضائية، وبرامج التواصل الاجتماعي.

وأكد «عبدالمعطي» في بيان، الأربعاء، أن القرار جاء «لعدم التزام الشركة بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية الصحية الواجب أن يتوافر بها المنتج، ما يعد تضليلا للمستهلك، ويوقعه في خلط وخطأ، وأيضًا لمخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك، والمواصفات القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات».

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إعلان «كمامة قطونيل»، يأتي مخالفا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ومخالفا للمواصفات القياسية المصرية، الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 – 2005، حيث نص قانون حماية المستهلك في المادة الثالثة منه، على أنه «يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة، ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته، وفقا للمواصفات القياسية المصرية».