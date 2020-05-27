شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور تظهر إصابات صيدلي الغردقة المعتدى عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمعت نيابة الغردقة الجزئية، مساء الأربعاء، لأقوال الصيدلي الذي تعرض للتعدي بالضرب على يد 3 شبان مع المتهمين لمنعهم من التحرش بالفتيات، وتعرف المجني عليه على المتهمين الذين تعدوا عليه بسلاح أبيض تسبب في إصابته إصابات بالغة استلزمت 50 غرزة في أنحاء جسمه.

ويباشر التحقيقات المستشار محمد إسماعيل، وكيل نيابة الغردقة، وحصلت «المصري اليوم» على صور خاصة بالواقعة أظهرت الإصابات التي لحقت بجسد المجني عليه في الرقبة والظهر والبطن. وتواصل النيابة التحقيقات مع المتهمين في الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر ألقت القبض على 3 متهمين بالتعدي على صيدلي بسلاح أبيض، بمنطقة شارع الثلاثيني بالغردقة، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في جسمه ووجهه، وذلك بعد تدخله لمنعهم من التحرش بفتيات والابتعاد عن سيارته أثناء جلوسهم عليها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون للنيابة لاستكمال التحقيقات.

التعدي علي صيدلي بالضرب بالة حادة فى الغردقة

التعدي علي صيدلي بالضرب بالة حادة فى الغردقة

التعدي علي صيدلي بالضرب بالة حادة فى الغردقة