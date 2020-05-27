حريق أسفل كوبري حلمية الزيتون نتيجة انفجار ماسورة غاز.. والدفع بسيارات الإطفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: اندلع حريق منذ قليل أسفل كوبري تحت الإنشاء في منطقة حلمية الزيتون، نتيجة انفجار ماسورة غاز أثناء إجراء أعمال إنشاء الكوبرى. ودفعت قوات الحماية المدنية على الفور بسيارات الإطفاء، لمحاولة السيطرة على الحريق المندلع إثر تدمير لودر لماسورة غاز خلال أعمال إنشاء كوبري في حلمية الزيتون. وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق بماسورة غاز فى حلمية الزيتون، ولا تزال قوات الحماية المدنية تحاول محاصرة النيران.

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