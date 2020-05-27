لممارستهم أعمال البلطجة.. الداخلية تضبط 9 متهمين خلال حملة أمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 13 ألف و787 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 43 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 13 منهم.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت الحملات في ضبط 9 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.