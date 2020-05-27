نشرة الحوادث المسائية.. الداخلية تنفي إصابة مُحتجزين بـ"كورونا" وجريمتا قتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

- الداخلية تنفي إصابة عدد من المحتجزين بفيروس "كورونا" بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة

نفى مركز الإعلام الأمني لوزارة الداخلية، الادعاءات التي ذكرتها إحدى القنوات الفضائية الإثارية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن انتشار الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" بين عدد من المحتجزين بأحد أقسام الشرطة بمديرية أمن القاهرة.

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- ضبط 6 تجار مخدرات في قضايا غسل 10 ملايين جنيه بالإسكندرية

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية)؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، واشتروا العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

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- مسجل خطر استدرجه.. الأمن يكشف لغز مقتل طفل في الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، غموض واقعة العثور على جثة سائق "توك توك"، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر، بغرض السرقة.

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- اتهموه بالتحرش بفتاة معاقة ذهنيًا.. تفاصيل مقتل مسن على يد أهالٍ بروض الفرج

كشفت النيابة العامة، مقتل مُسن، بعد اتهام أهالٍ له بضبطه أثناء تحرشه بفتاة معاقة ذهنيًا في منطقة روض الفرج.

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- إلزام مصلحة الضرائب برد مبلغ ٢٠٥ ملايين جنيه إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام مصلحة الضرائب المصرية بأن ترد إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قيمة الضريبة المُقررة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، التي تم خصمها من عوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح النقدية للأسهم التي حصلت عليها الهيئة خلال الفترة موضوع النزاع.

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- 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع كارتون في الشرقية

دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب بمصنع "كارتون"، بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان".

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- مقتل شاب في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية وأسرته تشعل النيران بمنزلين

لقي شاب مصرعه، متأثرًا بإصابته بعد التعدي عليه بـ"حجر" على رأسه، في مشاجرة بين عائلتين بقرية "تليجة" التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، فيما أشعل أفراد أسرة المجني عليه النيران بمنزلين من منازل العائلة الأخرى.

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- اختناق 4 أشخاص في حريق معرض سيراميك بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص بالاختناق، إثر نشوب حريق بأحد معارض السيراميك والأدوات الصحية بمدينة الحامول في محافظة كفر الشيخ.

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- المتهم بقتل "مسن" بالقليوبية: مارست معه الرذيلة وخفت من الفضيحة

أدلى "طلعت.أ.ط"، 19 سنة، المتهم بقتل "مسن"، بقرية الصفا في طوخ، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، مؤكدًا ارتباطه بعلاقة غير شرعية مع المجني عليه، وأنه قرر التخلص منه، قائلًا: "زهقت من العلاقة، وخفت من الفضيحة".

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