بالفيديو.. غلق حمام سباحة في بشتيل بسبب تجمع عدد من الأطفال بداخله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم برئاسة اللواء أيمن السعيد رئيس المدينة، حمام سباحة خاص بأحد الأشخاص بقرية بشتيل بنطاق مركز ومدينة أوسيم لمخالفة قرارات مجلس الوزراء بشأن إغلاق كافة الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن الترفيه وذلك ضمن سلسله الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت محافظة الجيزة، في بيان، اليوم الأربعاء: حمام السباحة بداخله عدد من الأطفال، وتم وضبط المسئول عنه في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهه فيروس كورونا.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمتابعه تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، بغلق كافة الحدائق والمنتزهات والمراسي والمعديات النيلية وأماكن الترفيه والمحال التجارية والمقاهي ومنع تجمعات المواطنين كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.​