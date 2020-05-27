محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح هبوط أرضي بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس مدينة الحوامدية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة إصلاح هبوط أرضي حدث بشارع المعهد الديني بمنطقة عرب الساحة بمدينة الحوامدية نتيجة لهبوط في بير للصرف الصحي بطول 8 امتار أثر على طبقة الطريق.

كما كلف محافظ الجيزة، رئيس مدينة الحوامدية بالتواجد الميداني ومتابعة أعمال الاصلاح والانتهاء منها خلال فترة وجيزة وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، مشددًا على إعادة الشيء لأصله وإعادة تمهيد الطريق.

وأشار إلى أنه تم عمل تطبيب لخط الصرف بمنطقة الهبوط واستبداله ببدالة كحل مؤقت بدلًا من الخط القديم حتى تتم أعمال الاصلاح.​