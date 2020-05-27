برلماني يحذر من مخطط تقوده المخابرات التركية للإيقاع بأطباء مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

دعا النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أطباء مصر إلى الحذر التام مما يحاك لهم من مؤامرات من جانب جماعة الإخوان الإرهابية والمخابرات التركية التابعة، قائلا: هناك مخطط خبيث للإيقاع بأطباء مصر ونشر الفتنة في صفوفهم وتحريضهم على الإضراب عن العمل تحت مسميات وأوهام خادعة.

وأشار ناصر، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن الدولة تُكن للأطباء كل تقدير واحترام وتعمل على حماية الأطقم الطبية بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات، موضحًا أن أطباء مصر هم جنودها الحقيقيين في التصدي لكورونا، لكن أعداء الوطن وفي المقدمة جماعة الإخوان وتنظيم الحمدين والمخابرات التركية، يعملون على زعزعة ثقة الأطباء في وزارة الصحة وفي المنظومة الصحية.

وتطرق إلى ما كشفه موقع "تركيا الآن" التابع للمعارضة التركية، من السعي الحثيث للاستخبارات التركية، لإشعال فتنة بين أطباء مصر وسط الأزمة العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا، قائلاً: المخابرات التركية تلعب دورًا قذرًا في إشعال الفتنة بين السلطات المصرية والطواقم الأطبية، والصيد في الماء العكر، وتعتمد على مجموعة من قيادات الإخوان الإرهابية على رأسهم المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في عهد حكومة الإخوان في مصر، والمقيم حاليًا في تركيا، الدكتور يحيى موسى، لبث الفتنة في صفوف الأطباء وتحريضهم على ترك المستشفيات والإضراب عن العمل.​