موقوف من يومين.. أول تعليق من رئيس "قطونيل" على طلب منع إعلان الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال باسل سماقية، رئيس مجلس إدارة مجموعة قطونيل، في أول تعليق له على بيان جهاز حماية المستهلك بمطالبة الشركة بوقف إعلان الكمامات، إن الحملة موقوفة بالفعل منذ يومين.

وأضاف سماقية، في اتصال هاتفي لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن جهاز حماية المستهلك يعلم بوقف الحملة الإعلانية الخاصة بالكمامات منذ يومين.

وضح اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه بالتنسيق مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لإلزام شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الكمامة الطبية ماركة قطونيل، والذي يتم بثه حاليًا عبر القنوات الفضائية وبرامج التواصل الاجتماعي لعدم التزام الشركه بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية الصحية الواجب أن يتوافر بها المنتج، ما يعد تضليلًا للمستهلك ويوقعه في خلط وخطأ، وأيضاً لمخالفته أحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.

وأشار عبدالمعطي، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن إعلان "كمامة قطونيل" يأتي مخالفاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومخالفاً أيضًا للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 – 2005، حيث نص قانون حماية المستهلك في المادة الثالثة منه على أنه يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية، كما نصت اللائحة التنفيذية لذات القانون في المادة الثامنة على أنه "يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على طبيعة المنتج أو خصائصه أو النتائج المتوقعة من استخدامه، وكذلك عدم جواز الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريحًا من الجهات المختصة دون الحصول على هذا التصريح".