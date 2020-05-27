طلب إحاطة بشأن تضرر أهالي "أبوحماد" و"القرين" من عدم توافر المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تقدم النائب ثروت سويلم، نائب الشرقية، بطلب إحاطة وبيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، بشأن تضرر أهالي مركز أبوحماد والقرين والقرى التابعة من عدم توافر مياه الشرب وندرتها بالرغم من وجود أقدم وأكبر محطة مياه الشرب بمصر بدائرة المركز وهي محطة العباسة لمياه الشرب.
وطالب سويلم، في بيان، اليوم الأربعاء، بمساءلة ومحاسبة مسؤولي المياه بهذا المرفق العريق عن أسباب ندرة المياه وسوء المتوفر منها.
كما طالب وزير الإسكان بسرعة البدء في إنشاء محطة مياه القرين العملاقة بتكلفة 220 مليون جنيه.
وقال نائب الشرقية، إنه تم تخصيص 5 أفدنة بالقرين للمحطة وتوفير الاعتماد المالي وموافقة وزارة الري على توفير 10 آلاف متر مكعب من ترعة أبوشلبي لتشغيل المحطة، ورغم ذلك الشركة القابضة لم تبدأ في خطوات العمل بها، وطالب بمناقشة ذلك بلجنة الإدارة المحلية بجلساتها الأسبوع المقبل.
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