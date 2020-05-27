الحالة الثانية.. وفاة رئيس التفتيش التجاري بإيرادات "القلعة" بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تُوفي عبدالفتاح هاشم، رئيس التفتيش التجاري بإيرادات القلعة والجمالية، التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتعتبر تلك الحالة الثانية داخل مقر إيرادات القلعة والجمالية بعد وفاة المهندس أحمد دسوقي، مدير عام شبكات القلعة والجمالية أمس متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وتوجد أكثر من ثلاث حالات يشتبه إصابتها بفيروس كورونا دون أن تتخذ الشركة أي خطوة أو قرار بإغلاق المقر سوى قيامها اليوم برش الفرع وتعقيمه فقط .

وتعتبر شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أكثر الشركات التابعة لوزارة الكهرباء التي سجلت حالات وفيات وإصابات بكورونا حتى الآن إذ ارتفعت الإصابات بين صفوف العاملين بقطاعات الشئون التجارية آخرها الاشتباه في إصابة رئيس قطاع الجيزة التجاري المحاسب صلاح راضي، والمحاسب مصطفى حنفي، مدير إيرادات بشتيل والوراق، والمحاسب عادل عبدالمجيد، مدير الإدارة العامة لإيرادات شمال ريف الجيزة ٢ .