بنفس ضوابط العيد.. الأوقاف: أداء صلاة الجمعة المقبلة بمسجد السيدة نفيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم أداء صلاة الجمعة المقبلة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بنفس الضوابط التي تمت في صلاة عيد الفطر المبارك.

وشددت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، على عدم استقبال أي شخص داخل المسجد سوى فريق العمل المكلف الصلاة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وتقتصر إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة على المسجد الذي تنقل منه شعائر صلاة الجمعة، مع استمرار تعليق الجمع والجماعات لحين الانتهاء من دراسة مقترح الرفع التدريجي لتعليق العمل بدور العبادة ومناقشته مع وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وستناقش هذه الدراسة في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل من خلال لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء.

وسيتم الإعلان عما ستنتهي إليه الدراسة في ضوء المستجدات والمتغيرات في حينه بعد إقرار لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء.​