مصر | انفجار خط غاز أسفل كوبري الحلمية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انفجار خط غاز أسفل كوبري الحلمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق هائل في خط غاز فرعي أسفل كوبري الحلمية الجديدة، بسبب كسر ماسورة الغاز المؤدية لشارع ترعة الجبل.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها وقوع حريق في ماسورة غاز فرعية بمنطقة الزيتون، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وجارٍ السيطرة على الحريق وإخماده.

المعاينة الأولية كشفت أنه اصطدم بماسورة الغاز لودر الحفر، ونتج عن ذلك وقوع الحريق.

كما تم فصل الغاز عن المنطقة، وإخلاء العقارات المحيطة من السكان تحسبا لامتداد الحريق.

وتجري قوات الحماية المدنية محاولات لإخماد النيران، قبل وقوع أي خسائر بشرية.

ضبط عاطل سرق معدات موقع تحت الإنشاء

ضبطت الأجهزة الأمنية لمديرية أمن القاهرة، عاطلا بمطنقة المطرية، لقيامه بسرقة معدات من موقع أحد الكباري تحت الإنشاء.

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بداية الواقعة، تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة المطرية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عاطل، حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته عدد 5 أسياخ حديد، عدد 4 قفل سقالة حديد، وعدد 2 قفل فورمة حديد، وبمواجهته اعترف بسرقتها من موقع أحد الكباري تحت الإنشاء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تقدم هدايا لأسر الشهداء والمصابين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

واضطلعت وزارة الداخلية نحو تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر أبناء الشرطة الأبطال من الشهداء والمصابين إعلاءً لقيم الوفاء وتضحيات ذويهم وتخليدًا ووفاءً وعرفانًا لما قدموه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطني وتنفيذا لتوجيهات الرئيسعبد الفتاح السيسي بتقديم هدايا لأسر الشهداء والمصابين، الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطنى فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه، لمشاركتهم الإحتفال بعيد الفطر المبارك.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإيفاد مأموريات إلى عدد من منازل أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكذا تقديم إهداء رئيس الجمهورية.

وأعرب أسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم للسيد رئيس الجمهورية لحرصه الدائم على رعاية أسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم وكذا حرص سيادته على التواصل معهم بكافة المناسبات.

كما قدم أسر الشهداء والمصابين الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، مؤكدين على أن الدولة المصرية لن تنسى أبدًا أبنائها الذين قدموا التضحيات من أجل الدفاع عن الوطن.