أخبار مصر | محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح هبوط أرضي في الحوامدية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح هبوط أرضي في الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلا من رئيس مدينة الحوامدية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة إصلاح هبوط أرضي حدث بشارع المعهد الديني بمنطقة عرب الساحة بمدينة الحوامدية، والذي جاء نتيجة لهبوط في بير للصرف الصحي بطول 8 أمتار أثر على طبقة الطريق.

كما كلف محافظ الجيزة رئيس مدينة الحوامدية، بالتواجد الميداني ومتابعة أعمال الاصلاح والانتهاء منها خلال فترة وجيزة وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصرف الصحي، مشددًا على إعادة الشيء لأصله وإعادة تمهيد الطريق.

وأشار أنه تم عمل تطبيب لخط الصرف بمنطقة الهبوط واستبداله ببدالة كحل مؤقت بدلا من الخط القديم حتى تتم أعمال الاصلاح .

وفي إطار أخر، تمكن حي العمرانية، بالاشتراك مع قسم شرطة العمرانية، من ضبط العديد من مركبات التوك توك التي خالفت قرار الحظر الذي أقرته الدولة من بعد الساعة الخامسة مساءً، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقامت الأجهزة التنفيذة للحي بالتعاون مع أفراد الشرطة، بمصادرة عدد 10 مركبات التوك توك ودراجة نارية، وتم إيداعها بمخازن إشغالات الحي، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرار حظر التجوال.

وأغلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، الإثنين، ملعب خماسي لكرة القدم، بمنطقة الكونيسة التابع لحي العمرانية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من التجمات لمنع تفشي فيروس كورونا.

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وسأل مسئولي الحي، عن مالك الأرض ولم يجب أحد، فقال: "لو مقولتوش حاجزين من مين محدش هيخرج من الأرض، وهاخد البطاقة الشخصية منكم".

وأغلق الحي الملعب وصادر جميع محتوياته، واتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبة لمخالفة قرار الحظر.

وأعلنت محافظة الجيزة، إصابة أحد العاملين بمكتب نائب المحافظ، هند عبدالحليم، بفيروس كورونا، منذ أن بدأت تظهر عليه الأعراض وهو في إجازة من العمل حتى تم التأكد من إيجابية إصابته.

وأصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تعليمات بالعزل المنزلي لكل أعضاء مكتب نائب المحافظ المخالطين للمصاب، وذلك لمدة 14 يومًا، كإجراء احترازي، بناء على التعليمات الوقائية من مديرية الصحة بالجيزة، لحين التأكد من سلامتهم من أي إصابة بالفيروس.

وأكدت المحافظة على سلامة نائب المحافظ، الأستاذة هند عبدالحليم من أي إصابة مع التزام الجميع بالعزل المنزلي كإجراء وقائي حفاظا على سلامتهم.

وفي نفس الإطار شنت محافظة الجيزة حملات تطهير وتعقيم للمكاتب والأدوار المختلفة بديوان عام المحافظة وذلك من خلال فريق التعقيم بالديوان ومديرية الصحة حفاظا على سلامة المواطنين.