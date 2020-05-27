أخبار مصر | بسبب زحام المواطنين.. إغلاق محل ماكولات شهير بالهرم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب زحام المواطنين.. إغلاق محل ماكولات شهير بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة حي الهرم، مساء اليوم الأربعاء، بغلق محل ماكولات شهير، خالف قرارات الحظر، بوجود زحام شديد من المواطنين علية دون مراعاة للإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا

وتم إخلاء المطعم من المواطنين ورفع المعدات وايداعها مخزن الحي مع اتحاذ الاجراء القانوني حيال صاحبه.

وفي سياق أخر، تمكن حي العمرانية، بالاشتراك مع قسم شرطة العمرانية، من ضبط العديد من مركبات التوك توك التي خالفت قرار الحظر الذي أقرته الدولة من بعد الساعة الخامسة مساءً، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقامت الأجهزة التنفيذة للحي بالتعاون مع أفراد الشرطة، بمصادرة عدد 10 مركبات التوك توك ودراجة نارية، وتم إيداعها بمخازن إشغالات الحي، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرار حظر التجوال.

"اللعب وقت الحظر".. غلق وتشميع ملعب خماسي بالعمرانية



وأغلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، الإثنين، ملعب خماسي لكرة القدم، بمنطقة الكونيسة التابع لحي العمرانية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من التجمات لمنع تفشي فيروس كورونا.

وسأل مسئولي الحي، عن مالك الأرض ولم يجب أحد، فقال: "لو مقولتوش حاجزين من مين محدش هيخرج من الأرض، وهاخد البطاقة الشخصية منكم".

Advertisements

وأغلق الحي الملعب وصادر جميع محتوياته، واتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبة لمخالفة قرار الحظر.

وأعلنت محافظة الجيزة، إصابة أحد العاملين بمكتب نائب المحافظ، هند عبدالحليم، بفيروس كورونا، منذ أن بدأت تظهر عليه الأعراض وهو في إجازة من العمل حتى تم التأكد من إيجابية إصابته.

وأصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تعليمات بالعزل المنزلي لكل أعضاء مكتب نائب المحافظ المخالطين للمصاب، وذلك لمدة 14 يومًا، كإجراء احترازي، بناء على التعليمات الوقائية من مديرية الصحة بالجيزة، لحين التأكد من سلامتهم من أي إصابة بالفيروس.

وأكدت المحافظة على سلامة نائب المحافظ، الأستاذة هند عبدالحليم من أي إصابة مع التزام الجميع بالعزل المنزلي كإجراء وقائي حفاظا على سلامتهم.

وفي نفس الإطار شنت محافظة الجيزة حملات تطهير وتعقيم للمكاتب والأدوار المختلفة بديوان عام المحافظة وذلك من خلال فريق التعقيم بالديوان ومديرية الصحة حفاظا على سلامة المواطنين.