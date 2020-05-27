أخبار مصر | وزيرة الصحة للأطباء: تصنعون ملحمة ضد كورونا.. ويردون: نحن فداء للوطن (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة للأطباء: تصنعون ملحمة ضد كورونا.. ويردون: نحن فداء للوطن (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء مستشفيي (منشية البكري وحميات العباسية)، لمتابعة سير العمل واستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة اليوم تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها لعدد من المستشفيات التي يتم استقبال بها حالات الإصابة، في إطار تفعيل تقديم كافة الخدمات الطبية، لمصابي فيروس كورونا في ٣٢٠ مستشفى عام ومركزي تباعًا على مستوى الجمهورية بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، والعلاج والعزل، بجانب مستشفيات الحميات والصدر.

وأشار إلى أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد مستشفى منشية البكري حيث تفقدت أقسام المستشفى المختلفة وأسرة الرعاية المركزة، وراجعت بروتوكولات العلاج المحدثة والفحوصات والتحاليل التي يتم إجراؤها، مشددة على تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وخلال الجولة حرصت وزيرة الصحة والسكان على الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم وتذليل أي تحديات تواجههم أثناء تأدية عملهم، كما تقدمت بالشكر لكافة الأطقم الطبية على ما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم والتصدي لفيروس كورونا، قائلة لهم " أنتم أبطال تصنعون ملحمة في التصدي للفيروس،

كما أوصتهم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ومن جانبهم أعرب الأطباء عن فخرهم بتأدية عملهم ودورهم خلال تلك الأزمة، قائلين "نحن فداء للوطن وحريصون على حماية الوطن والتصدي للفيروس للعبور من تلك المحنة"، مؤكدين أن زيارة الوزيرة لهم تمنحهم الدعم النفسي لمواصلة عملهم بكل جد وإخلاص.

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ولفت المتحدث الاعلامي إلى أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتأكدت من توافر مخزون كاف، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت بزيادة مخزون المستشفيات من المستلزمات بكميات كبيرة حتى يصبح بكل مستشفي مخزون يكفي لفترات طويلة.

وذكر أن الوزيرة تابعت جولتها بتفقد مستشفى حميات العباسية، حيث تفقدت الموقع العام للمستشفى وما تم الانتهاء منه من الأعمال الإنشائية وأعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى.

وحرصت الوزيرة خلال جولتها على متابعة سير العمل وتفقدت خيام الانتظار والفرز المخصصة لاستقبال الحالات بالمستشفى، _والتي كانت قد وجهت بإقامتها_ وذلك للوقوف على ما يتم من تنظيم استقبال الحالات وانتظارهم في صفوف منظمة منعًا للتكدس، واطمأنت على كفاءة عمل مراوح الهواء والتكييفات بداخلها، كما وجهت بتشغيل الشاشات التي تم تركيبها لتوعية المتواجدين بطرق الوقاية والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها.

كما استمعت الوزيرة إلى المرضى المتواجدين بالمستشفى وأسرهم، حيث طمأنت إحدى المريضات على حالتها الصحية ووجهت مدير المستشفى بتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى المتواجدين ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة.

وأضاف أن الوزيرة شددت على متابعة أعمال النظافة الدورية، والتخلص الآمن من النفايات، كما حرصت على الانتهاء من كافة أعمال التشجير والشكل النهائي لمباني المستشفى المختلفة والموقع العام، ووجهت بتغطية بعض المباني لحين الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية الجارية بها، ما ينعكس إيجابيًا على الراحة النفسية للمرضى وتحسين حالتهم الصحية.

وناشدت الوزيرة المواطنين في حال ظهور أعراض فيروس كورونا، التوجه إلى أقرب مستشفى لمحل السكن ضمن المستشفيات ال ٣٢٠ التي تم الإعلان عنها والموجودة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان، لتلقي الخدمات الطبية كاملة، حيث سيتم استقبال المرضى بتلك المستشفيات وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض، وذلك لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وللتيسير على المواطنين في تلقى الخدمة العلاجية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.