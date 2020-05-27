شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تكشف حقيقة إصابة محتجزين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية صحة الادعاءات التي ذكرتها إحدى القنوات الفضائية الإثارية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين عدد من المحتجزين بأحد أقسام الشرطة بمديرية أمن القاهرة.

وأكد المركز في بيان الأربعاء أن كل ما تضمنته تلك الترديدات من مزاعم منافيةً تماماً للحقيقة وتتعارض مع الثوابت القانونية والمنطقية الحاكمة لعمل الأجهزة الشرطية.

وذكر بيان أمني أن تلك المزاعم «تأتي في إطار نهج الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية في ترويج الشائعات ومحاولة إثارة الرأي العام».