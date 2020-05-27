شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يجرى اتصالا برجاء الجداوى للاطمئنان على حالتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، اتصالا هاتفيا بالفنانة رجاء الجداوى، خلال تواجدها بالحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

وقالت أميرة، ابنة الفنانة رجاء الجداوى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن محافظ الإسماعيلية أجرى اتصالًا هاتفيًا بوالدتها، اطمأن فيها على صحتها، وأكدت الفنانة الكبيرة للمحافظ أنها تلقى رعاية واهتماما فائقا من الطاقم الطبى، وقدمت شكرها للواء شريف بشارة، على اطمئنانه عليها.

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وأضافت أميرة، الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، أن والدتها تعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة، منذ دخولها المستشفى، طالبة كل محبيها بالدعاء لها، حتى تخرج بالسلامة من الحجر الصحى بالإسماعيلية.

وقال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة لـ"الخليج 365"، إن الفنانة رجاء الجداوى وصلت إلى المستشفى وقت صلاة أذان فجر العيد، ودرجة حرارتها 39.6 درجة، وتم منحها أدوية لتخفيض حرارتها، خاصة أنها الأعراض الوحيدة لديها هى ارتفاع درجة حرارتها بينما لا توجد أى أعراض أخرى لكوورنا لديها، ومع مرور أول يوم داخل الحجر الصحى انخفض درجة حرارتها إلى 37 درجة، ثم عادت الحرارة مرة أخرى إلى 38 درجة، وتستمر مشكلتها الصحية حتى الآن فى درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذي يتكرر باستمرار.

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل" لعبة النسيان"، من بطولة دينا الشربينى. وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة لا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من شاب رجال أعمال "محمد هندى"، مدير إحدى شركات النسيج الشهيرة، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى.