شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع التركية: مقتل جندى تركى بانفجار عبوة فى إدلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي بانفجار عبوة في إدلب السورية، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكانت وحدات من الجيش العربى السورى عثرت خلال عمليات تأمين المناطق التى حررتها من الإرهاب فى ريف إدلب الجنوبى على كميات من الأسلحة والذخائر من مخلفات الإرهابيين، خبأوها قبل فرارهم من المنطقة بفضل بطولات الجيش العربى السورى.

وذكر مصدر ميدانى فى ريف إدلب الجنوبى أنه خلال متابعة عمليات تمشيط المناطق المحررة للكشف عن أوكار الإرهابيين ورفع الأسلحة والمفخخات والألغام التى تركوها خلفهم عثرت وحدة من الجيش على كمية من الأسلحة والذخائر بعضها من منشأ تركى تشمل صواريخ وقذائف دبابات وعربات (بى ام بى) بأعيرة وأصناف متنوعة وصواريخ جراد وقذائف (آر بى جى) وهاون وقنابل يدوية متنوعة وبقايا طائره مسيرة تركية الصنع، وفقا لوكالة الأنبا السورية.

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وأضاف المصدر أن وحدات الجيش تتابع عمليات التمشيط والبحث عن مخلفات التنظيمات الإرهابية فى المناطق المحررة بريف إدلب تمهيداً لتأمين عودة آمنة للأهالى إلى مناطقهم وقراهم.

وبعد تحرير عدد من قرى وبلدات ومدن ريف إدلب الجنوبى وكيف حولت التنظيمات الإرهابية مواقع أثرية إلى مغاور وكهوف ومقار ومعسكرات تدريب لإعداد إرهابييها ورصدت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها تركى وغربي المنشأ كانت بحوزة الإرهابيين وضمن مقارهم وأوكارهم إضافة إلى شبكات كبيرة من الخنادق والأنفاق وجميعها عثرت عليها وحدات من الجيش خلال تمشيطها المناطق التي حررتها من الإرهاب.