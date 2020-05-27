شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «الأطباء» يتهم «الجزيرة» بتحريف فيديو «مطالب الجيش الأبيض»: «قناة خسيسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أبوبكر القاضي، عضو النقابة العامة للأطباء، إن قناة الجزيرة القطرية وأخواتها من القنوات المعادية اجتزأت وحرفت فيديو منسوب له منشور على الصفحة العامة لنقابة الأطباء، يتحدث فيه عن دور الأطباء الكبير في أزمة كورونا وأبرز احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة.

وقال عضو النقابة العامة، في فيديو مسجل نشره على «فيسبوك»، إن «قناة الجزيرة وبعض القنوات الخسيسة المعادية للدولة المصرية قامت بأخذ مقتطفات من فيديو خاص به على الصفحه الرسمية لنقابة الأطباء، وأفرغته من هدفه الأساسي، وهو خدمة المنظومة الصحية تحت قيادة رئيس الجمهورية، وحولته لخدمة أهدافها الخسيسة والدنيئة دون إذن منه»، محذرا من اتباع هذا الأسلوب للوقيعة بين الأطباء وصفوف الشعب المصري.

وقال «القاضي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن قناة الجزيرة اقتطعت جزء من حديثه يقول فيه إن «الأطباء يريدون الشعور بالأمان خلال الأزمة الحالية، وينتظرون من الدولة المزيد من الإجراءات، لتقوم قناة الجزيرة بتحريفه وتصديره للرأي العام على أن الدولة مقصرة في حماية الأطباء، وهذا غير صحيح على الإطلاق»، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو خدمة مصر والثقة الكاملة في قيادتها، وأن جموع الأطباء صف واحد في مواجهة الفيروس.

وطالب عضو مجلس النقابة العامة بتوفير مستشفى عزل مخصص للأطباء في كل محافظة، وتوفير محسات بشكل دوري لكل الحالات المخالطة من الأطباء للحالات المصابة لتأمينهم حتى يستطيعوا العمل بأمان واستكمال دورهم على أكمل وجه، موجها الشكر للدولة المصرية وقيادتها التنفيذية على سرعة التواصل مع الأطباء وتلبية احتياجاتهم توجيه الشكر لهم على دورهم خلال الأزمة الراهنة.