شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تحيل خطة إعادة فتح المساجد إلى مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الحكومة الاستعداد للعودة إلى مرحلة ما قبل إجازة عيد الفطر من حيث الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والمنتظر أن تشهد إجراءات وقائية أوسع مع توقع تخفيف بعض القيود.

وكشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن إعداد الوزارة خطة وضوابط عودة العمل في المساجد، لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا، المقرر انعقادها في مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.

وقال الوزير إنه وجّه رئيسى القطاع الدينى والمديريات باتخاذ ما يلزم نحو تحديد أماكن المصلين بكل مسجد لترك مسافة آمنة بين كل مصلٍّ وآخر من جميع الاتجاهات، استعداداً لأداء الشعائر في بيوت الله حال صدور قرار بذلك من اللجنة، منبهاً إلى أنه لم يتم تحديد موعد بعينه لعودة الجُمع والجماعات، إذ إن الوزارة ملتزمة بما يصدر عن اللجنة.

في السياق نفسه، قالت مصادر مطلعة في وزارة النقل إنه يجرى التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال استخدام القطارات في السكك الحديدية ومترو الأنفاق بإلزام الركاب باستخدام الكمامة، موضحة أن قرار مجلس الوزراء واضح، إذ نص على توقيع غرامة فورية على غير الملتزمين بداية من ٣٠ مايو الجارى عقب العودة للعمل.

كانت الوزارة كثفت من استعداداتها لعودة حركة القطارات في السكة الحديد ومترو الأنفاق، بداية من بعد غد بعد توقف ٦ أيام تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بإيقاف حركة النقل الجماعى خلال إجازة عيد الفطر، بتنفيذ توجيه الوزير كامل الوزير بالاستفادة من هذه الفترة لتكثيف صيانة الخطوط والورش والقطارات وتطهير الورش.

وقال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، لـ«المصرى اليوم»، إن الهيئة ملتزمة بالإرشادات الصحية وقرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد، إذ تم وضع علامات استرشادية على مسافة ١ متر أمام شبابيك حجز التذاكر بالمحطات لتطبيق التباعد الاجتماعى، وستكلف أفراد الأمن الإدارى بالتنظيم للحد من التزاحم، علاوة على تسهيل وتسريع عملية استخراج التذكرة وغيرها من الخدمات، بجانب التوعية في المحطات ووسائل الإعلام بالالتزام بتعليمات وقرارات مجلس الوزراء بضرورة ارتداء الكمامات، ليس تجنباً للغرامة ولكن حماية للمواطنين.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إنه تم توجيه جزء من مساهمات قطاع التكافل بالبنك لدعم القطاع الصحى لتطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات العامة والجامعية والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة بما تحتاجه من غرف للرعاية المركزة وغرف عمليات وأجهزة تشخيصية وعلاجية لخدمة المرضى بالمجان، حيث بلغ إجمالى المساهمات أكثر من 38 مليون جنيه.

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وأوضح الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للبنك، أنه تم تقديم 13.5 مليون جنيه لتجهيز بعض المدن الجامعية ومراكز الشباب لتتمكن من استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.