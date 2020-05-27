شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير مستشفيات جامعة القناة الأسبق بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الدكتور سمير الغندور، مدير مستشفى جامعة قناة السويس الأسبق، داخل أحد مستشفيات العزل بالقاهرة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد فترة دامت أكثر من أسبوعين.

ونعت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة، الفقيد الذي كان أستاذا لجراحة العظام ومدير أسبق لمستشفيات جامعة القناة، وقالت إن الجامعة «فقدت شهيدا في حربها ضد كورونا»، داعية أن يتغمده الله برحمته.

وأصدر يالدكتور أسامة عنتر، عميد طب القناة، بيانا نعى فيه «الغندور»، مؤكدا أنه كان «واحدا من عباقرة جراحات العظام في مصر»، لافتا إلى استمرار الكلية ومستشفياتها في تقديم الخدمات الصحية لمرضى كورونا، كما أبدى استعداد جميع الأطباء والعاملين بالمستشفيات لتقديم أرواحهم فداء للوطن.