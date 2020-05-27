شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نائبة محافظ أسوان بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة أسوان إصابة الدكتورة غادة يحيى أبوزيد، نائب المحافظ، بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أثبتت نتائج التحاليل الطبية إيجابية الإصابة.

وأعرب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن تمنياته للنائبة بالشفاء العاجل، مطمئنًا المواطنين بأن حالتها مستقرة، وسيتم عزلها منزليًا مع خضوعها للرعاية الطبية.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الصحة ستقوم باتخاذ اللازم من أخذ عينات وإجراء التحاليل لكل المخالطين، مع الاستمرار في أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة.