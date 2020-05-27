شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نائبة محافظ أسوان بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محافظة أسوان إصابة الدكتورة غادة يحيى أبوزيد، نائب المحافظ، بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أثبتت نتائج التحاليل الطبية إيجابية الإصابة.
وأعرب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن تمنياته للنائبة بالشفاء العاجل، مطمئنًا المواطنين بأن حالتها مستقرة، وسيتم عزلها منزليًا مع خضوعها للرعاية الطبية.
وأشار المحافظ إلى أن مديرية الصحة ستقوم باتخاذ اللازم من أخذ عينات وإجراء التحاليل لكل المخالطين، مع الاستمرار في أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
18,756
-
تعافي
5,027
-
وفيات
797
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة نائبة محافظ أسوان بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.