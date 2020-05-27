شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تعمير دمياط الجديدة: وقف تراخيص البناء لا ينطبق على المدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، المشرف العام على مدينة المنصورة الجديدة، إن القرار الذي أصدره وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء في عواصم المحافظات وكذلك المدن الكبرى لا ينطبق على المدن الجديدة.

وأشار «رجب»، في بيان صحفي، الأربعاء، إلى أن استخراج تراخيص البناء بكل من دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة يتم وفق الضوابط التي حددها الجهاز وأن عمليات استكمال البناء للوحدات السكنية والمشروعات يسير بشكل منتظم.

وأكد أن أي مخالفات في هذا الشأن يتم إزالتها فورًازز كما شدد على اﻻلتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من أعمال البناء.