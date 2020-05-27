شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تنعى صيدليًا توفي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشؤون الصحية، بخالص العزاء للصيدلي محمد فتحي السيد إبراهيم بوحدة بيشة عامر التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح، الذي وافته المنية الأربعاء في مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال «مسعود»، في بيان: «نحتسبه عند الله من الشهداء ولا نزكي على الله أحدًا». ودعا له زملاؤه سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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