شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة معلمة كيمياء بفيروس كورونا في المحلة.. والنقابة: «الحالة الخامسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت نقابة المهن التعليمية وفاة خامس حالة بين أعضائها جراء فيروس كورونا المستجد لمعلمة كيمياء بمدرسة فيشار الثانوية في إحدى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية. ونعى خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، معلمة الكيمياء المتوفاة بفيروس كورونا المستجد. وأعرب نقيب المعلمين عن خالص تعازيه لأسرة المعلمة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويغفر لها ويلهم أسرتها الصبر والسلوان. وأكد «الزناتي» أنه يتم صرف إعانات فورية لأسرة شهداء كورونا من المعلمين، ووجه تعليمات فورية إلى زكي ناصف، رئيس النقابة الفرعية بالمحلة، ومحمد سيف النصر، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بمركز المحلة، للتواصل مع أسرة الفقيدة لتقديم العزاء وتلبية أي احتياجات لهم وصرف الإعانة فورًا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 18,756

تعافي 5,027

وفيات 797

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