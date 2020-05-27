شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تكشف حقيقة علاج الأسبرين للمصابين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا صحة لما تردد على إمكانية علاج مرضى "كوفيد -19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، من خلال مضادات التجلط مثل الأسبرين.
وأوضحت المنظمة في منشور توعوي لمكتبها الإقليمي، اليوم الأربعاء، أنه "لُوحِظَ وجود جلطات دموية في رئتي بعض المرضى بالالتهاب الرئوي الناجم عن مرض كوفيد 19، لا سيّما بين المصابين بمرض شديد".
وأكدت أن الأطباء هم من يقررون استخدام أنواع مختلفة من الأدوية حسب حالة المرضى.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أعلن اليوم الأربعاء، إنشاء مؤسسة تمكن المنظمة من إيجاد مصادر تمويل جديدة سيكون من بينها الجمهور، وتم إنشاء المؤسسة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، باعتبارها جهة مستقلة تقدم منحا لدعم جهود المنظمة فى مواجهة أكثر التحديات الصحية إلحاحا على مستوى العالم، وذلك من خلال جمع تمويلات جديدة من "مصادر غير تقليدية".
وعلقت الولايات المتحدة، تمويلها لمنظمة الصحة العالمية فى وقت سابق من العام، وهدد الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر، بوقف التمويل نهائيا إذا لم تجر المنظمة إصلاحات فى غضون 30 يوما.
لكن مؤسس الكيان الجديد قال لرويترز، إن هذه الخطوة غير مرتبطة "بالوضع السياسى الراهن".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تكشف حقيقة علاج الأسبرين للمصابين بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.