شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء 320 مستشفى للكشف عن مصابى كورونا فى المحافظات.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن أماكن وأسماء 320 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، خصصتها لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

ووفقا لحساب الوزارة عبر منصات السوشيال ميديا، فكشفت من خلال انفوجراف أسماء المستشفيات المخصصة فى كل محافظة، وبحسب مصادر مسئولة داخل الوزارة، فأكدت أن التحديث سيمكن المواطن من الدخول على التطبيق وتحديد أقرب مستشفى له وفقا لمكانه وموقعة الجغرافى.

وسبق وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انطلاق تطبيق صحة مصر شهر إبريل الماضي بهدف توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه فى الإصابة بالمرض.

يذكر أن جميع المعلومات والبيانات في التطبيق معتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية كما يتم تحديثها باستمرار وفقًا لآخر البيانات والمعلومات المتاحة، وأن التطبيق يتيح أيضا إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة الأعراض لأى شخص فى حالة وجود اشتباه فى الإصابة بالمرض وكيفية التصرف طبقا للحالة الصحية.



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