شكرا لقرائتكم خبر عن 33 مليار جنيه للأطباء واستثمارات الصحة.. غدًا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: إجراءات مشددة ورقابة رسمية والتزام شخصى.. دليل قضاء إجازة الصيف فى زمن كورونا.. الفيروس يفرض قانونه على السياحة العائدة قريبا.. الكمامات والمطهرات أولوية قصوى.. متابعة للمنشآت ولجان تفتيش والفنادق تعمل بربع طاقتها.. والشاليهات والشقق «مسؤولية كل شخص»

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