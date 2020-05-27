شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة السودانية: إصابة نائب الرئيس السابق على عثمان طه بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النيابة العامة السودانية، عن إصابة نائب الرئيس السابق عمر البشير، علي عثمان طه بفيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن العربية.

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فى غضون ذلك، سجلت السودان 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4146 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، أن عدد الوفيات بلغ 184 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 588 حالة.