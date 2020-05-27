شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد مكافحة الأوبئة الأمريكي: عدم فعالية هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير معهد مكافحة الأوبئة الأمريكي اليوم الأربعاء، أن هناك بيانات علمية أوضحت عدم فعالية هيدروكسي كلوروكين لعلاج مصابي كورونا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

فى غضون ذلك، كشف تقرير لوكالة "رويترز" عن قيام منظمة الصحة العالمية بإبلاغ إندونيسيا المدافعة الرئيسية عن هيدروكسي كلوروكين بالتوقف عن استخدام بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة على المرضى وذلك بعد قرار المنظمة بوقف استخدام العقار.

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ووفقا لتقرير رويترز فإن أي قرار تتخذه إندونيسيا بوقف استخدام الأدوية، الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين ، في مرضى فيروسات التاجية سيكون بمثابة تحول عالمي كبير بعيدًا عن العلاج الذي تم الترويج له منذ شهور من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طلبت إندونيسيا ، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ، من الأطباء استخدام الأدوية لعلاج جميع مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى شديدة، وزادت البلاد الإنتاج منذ مارس ، حيث منحت عشرين ترخيصًا للشركات المصنعة المحلية التي أنتجت ملايين الجرعات.

وأوضح تقرير "رويترز" أن منظمة الصحة العالمية أرسلت إخطارًا إلى وزارة الصحة الإندونيسية ينصح فيها بوقف استخدام الهيدروكسى كلوروكين في علاج مرضى كورونا، وأكدت إيرلينا برهان ، وهي طبيبة ساعدت في صياغة إرشادات علاج فيروسات التاجية كعضو في الجمعية الإندونيسية لأطباء أمراض الرئة ، أن الجمعية تلقت أيضًا نصيحة جديدة من منظمة الصحة العالمية لتعليق استخدام الدواء ،وحتى الأن ولم يرد متحدث باسم بعثة منظمة الصحة العالمية في إندونيسيا على الفور على طلب للتعليق.