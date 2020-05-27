شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية المعمر المصرى قاهر كورونا فى البحيرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مستشفى كفر الدوار بالبحيرة والتى خصصت للحجر الصحى لمصابى فيروس كورونا تعافى أكبر معمر فى مصر لرجل يبلغ من العمر أكثر من 93 سنة بعد احتجازه داخل المستشفى فى رحلة علاج قصيرة لم تتعدى 9 أيام فقط . الفيديو التالى يرصد حكاية ذلك المعمر الذى انتصر على كورونا وهو على أبواب الـ 100 عام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكاية المعمر المصرى قاهر كورونا فى البحيرة.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.