شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. أماكن جديدة لتحليل كورونا لمن يريد الاطمئنان بتكلفة ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، فضلا عن تقارير خاصة بشأن تطورات فيروس كورونا حول العالم، وتغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة، أبرزها: "معامل الصحة": أماكن جديدة لتحليل كورونا لمن يريد الاطمئنان بتكلفة ألف جنيه.

"معامل الصحة": أماكن جديدة لتحليل كورونا لمن يريد الاطمئنان بتكلفة ألف جنيه

أكدت الدكتورة نانسى الجندى، رئيس الإدارية المركزية للمعامل بوزارة الصحة، أن الوزارة تدرس حاليا فتح أماكن تتبعها للحصول على مسحات الكشف عن فيروس كورونا، ومن ثم إرسالها إلى المعامل المركزية، موضحة أن هذه الأماكن سوف تكون لمن يريد الاطمئنان وللحالات المخالطة.

الكهرباء: لن نسمح بدخول أى شخص الوزارة وشركاتها بدون "كمامة" بداية من الأحد

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه بدءا من يوم الأحد القادم، لن يسمح بدخول أى شخص سواء من العاملين بالوزارة أو من المترددين عليها، من دخول أي مبنى تابع للوزارة وشركاتها، بدون ارتداء كمامة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

أكد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، عدم وجود أى خلاف مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد، مشيرًا إلى أن الخلاف مع الرئيس السابق عيسى حياتو الذى منح لقب نادى القرن الأفريقى لمن لا يستحق، على حد وصفه.

رسمياً.. كاف يطالب الزمالك بإزالة اللوجو من لافتة نادى القرن خلال 48 ساعة

أرسل الاتحاد الأفريقى "كاف" خطاباً رسمياً إلى نادى الزمالك، يطالبه بإزالة اللوجو الخاص بالاتحاد الأفريقى من اللافتة الخاصة التى علقت على جدران نادى الزمالك والخاصة بلقب القرن، وتضمن الخطاب ضرورة إزالة الشعار خلال 48 ساعة أو اتخاذ الكاف إجراءاته لحماية حقوقه.

مطار القاهرة يستقبل 160 مصريآ من العالقين بالإمارات

وصلت مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى، لعودة العالقين بالإمارات، وعليها حوالى 160 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد. ‬‬

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يهبط لـ750 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب فى مصر، عصر اليوم الأربعاء 27 مايو، تراجع جديد بقيمة 5 جنيها، ليصبح اجمالى هبوط الذهب منذ صباح اليوم 7 جنيهات، عقب هبوط الأسعار صباحا بقيمة جنيهين، فى ظل استمرار إغلاق محلات الذهب حتى السبت 30 مايو المقبل.

الكهرباء: عزل جميع المخالطين لمدير شبكات القلعة بعد وفاته بسبب كورونا

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم عمل حصر شامل لجميع المخالطين لمدير شبكات منطقة القلعة التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والذى توفى أمس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

المحطات النووية: بدء إنشاء رصيف بحرى لاستقبال معدات "الضبعة" قبل نهاية 2020

اكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه سيتم البدء فى إنشاء رصيف بحرى لاستقبال المعدات الخاصة ببدء انشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات قبل نهاية العام الجارى، موكدا انه جارى ايضا البدء فى انشاء مركز معلومات عالمى بمنطقة الضبعة.

السياحة العالمية: 70% انخفاضا فى حركة السياحة خلال 2020 وأزمة كورونا الأسوأ

قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلى، أنه من المتوقع أن تنخفض السياحة العالمية بنسبة 70% هذا العام، مقارنة بالعام الماضى، لافتا إلى أن الأزمات العالمية السابقة تسببت فى انخفاض السياحة بنسبة 10% إلى 20%، لكن جائحة فيروس كورونا التى أغلقت الحدود حول العالم أسوأ منها كلها.

الصحة: الفترة المقبلة تشهد ذروة تفشى كورونا وحتى الآن نستخدم "كلوروكوين"

قال الدكتور محمد فوزى مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبى، أن مستشفيات العزل داخل الدولة المصرية لا يزال بها أماكن خالية لاستقبال إصابات جديدة بالفيروس، موضحا أنه تم دخول 320 مستشفى للكشف عن حالات فيروس كورونا وتوزيع الخدمة.

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

قالت مصادر مطلعة، أن مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 11 مكتب بريد يعمل كشهر عقارى ستواصل عملها اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، بتقديم 10 خدمات من بينها خدمتى توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل عام فى القضايا، وذلك لأول مرة منذ تعليق العمل بالمصلحة.

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الصحة: خريطة 320 مستشفى للكشف عن كورونا على أبلكيشن صحة مصر يونيو المقبل

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنها ستقوم بتحديث تطبيق " صحة مصر" ليضم خريطة تفاعلية بأسماء وعناوين ٣٢٠ مستشفى خصصتها لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا على أن يتم الإنتهاء من ذلك أول يونيو المقبل.

إعادة فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية وطرح السلع للمواطنين

فتحت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية منافذها لطرح السلع الغذائية للمواطنين بجانب استمرار صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو الجارى بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد ببطاقات التموين.ويأتى ذلك فى الوقت الذى تطرح فيه الوزارة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البرازيلية بسعر 100 جنيه للكيلو.

ضبط 5 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2228 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية حيث تم ضبط عدد (5055) شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين.

الداخلية تغلق 286 محلا ومطعما مخالفا لإجراءات مواجهة فيروس كورونا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة لمجابهة فيروس كورونا، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن (981) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (9) قضايا فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى غدا والعظمى بالعاصمة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا لطيفا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقسا مائلا للحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقسا شديدا الحرارة والرياح معتدلة.

القوى العاملة: رحلة طيران استثنائية للمصريين العالقين فى أبو ظبى غدا

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، كشف فيه عن رحلة طيران استثنائية لمصر للطيران غدا الخميس من أبو ظبى إلى مرسى علم.

الحكومة تنفى إصدار منشور التحذير من الذهاب للمستشفى حال الشعور بأعراض كورونا

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور منسوب لوزارة الصحة، يطالب من يشك أو تظهر عليه أعراض فيروس كورونا بالتزام المنزل، والاتصال على عدد من أرقام التليفونات، مع توجيه وزارة الصحة فرق استجابة سريعة للمنازل فى حالة الإبلاغ عن أى حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أى فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

التموين تؤكد انتظام عمل المخابز فى رابع أيام عيد الفطر المبارك

تلقت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين تقريرًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم من كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة محافظات الجمهورية، أشار إلى انتظام عمل المخابز بكامل طاقتها فى رابع أيام عيد الفطر المبارك وفى المواعيد الرسمية، كما تم إنتاج وتجهيز كافة الكميات

وزير الرى: إحالة كافة جرائم التعدى على نهر النيل والترع والمصارف للنيابة

صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد النائبة والرى، أنه فى إطار المتابعة المستمرة لإدارات حماية النيل بكافة المحافظات النيلية خلال إجازة عيد الفطر وفترات الحظر تم رصد العديد من المخالفات من جانب بعض المواطنين. وأضاف فى بيان صحفى، أنه تم التنسيق والاستجابة السريعة بين نيل أسيوط وشرطه مركز منفلوط وتم تنفيذ 6 قرارات إزالة بعزبة أبوشهاب، وبنى شقير، ومركز منفلوط لمبانى من البلوك والطوب الاحمر والاسمنت بإجمالى 450 متر مسطح، حيث تم تحرير 6 محاضر مخالفة من رقم 408 حتى 413، و6 قرارات إزالة فورية، وجارى عرض المخالفين على النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم.

رحلة استثنائية تقل 136 من العالقين بفرنسا تصل مطار مرسى علم

استقبل مطار مرسى علم الدولى، صباح اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية، قادمة من باريس، تقل على متنها 136 عالقا مصريا بفرنسا، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسى .

الإسكان تتلقى رسائل تصحيح البيانات إلكترونيا من حاجزى وحدات محدودى الدخل

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أطلق خدمة "تصحيح البيانات" لحاجزى الوحدات السكنية بـ"الإسكان الاجتماعى"، عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين على الموقع (https://cservices.shmff.gov.eg)، وذلك فى ضوء تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع وزارة الصحة، ومؤسسات الدولة فى جميع مجالاتها.