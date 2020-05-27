شكرا لقرائتكم خبر عن أعداد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 240 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حاجز الـ 240 ألفا بعد المليون الثاني، حيث سجل "وورلد ميتر" 2.461.345 حالة.





وتخطت أعداد الإصابات حول العالم 5.728.277 حالة، بينما توفى 3535.664 حالة منذ بدء تفشى الوباء حول العالم.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، فى مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى كافة دول العالم، وتواصل الجهات المعنية فى مختلف أنحاء العالم جهودها من أجل التوصل إلى علاج أو لقاح فعال ضد هذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.