الداخلية تنفي إصابة عدد من المحتجزين بفيروس كورونا بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
نفى مركز الإعلام الأمني لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الإدعاءات التي ذكرتها إحدى القنوات الفضائية الإثارية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين عدد من المحتجزين بأحد أقسام الشرطة بمديرية أمن القاهرة.
وأكد أن كل ما تضمنته تلك الترديدات من مزاعم منافية تماما للحقيقة وتتعارض مع الثوابت القانونية والمنطقية الحاكمة لعمل الأجهزة الشرطية.
وأوضح المركز الإعلامي، أن تلك المزاعم تأتي في إطار نهج الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية في ترويج الشائعات ومحاولة إثارة الرأي العام.
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