محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح أبرز مجهودات رجال مكافحة المخدرات خلال حملات أمنية بمحافظة البحيرة والإسكندرية ومطروح. وأثمرت جهود الحملات عن طبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بحوزة 4 عناصر إجرامية قُدرت بـ مليون جنيه.

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كانت هذه تفاصيل خبر من مطروح للبحيرة والإسكندرية.. لحظة سقوط 4 عناصر إجرامية بشحنة مخدرات بمليوني جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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