محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح أبرز مجهودات رجال الأمن على مستوى الجمهورية. وأثمرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 2364 طن أسمدة وأحماض مجهولة المصدر داخل 3 شركات بالبحيرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر لحظة مداهمة الداخلية لـ 3شركات بالبحيرة وضبط أسمدة وأحماض غير مسجلة بوزارة الزراعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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