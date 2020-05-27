"دعم مؤسسات الدولة" تحذر من فتنة "الإرهابية" في مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طالبت الحملة الرسمية لدعم مؤسسات الدولة، الشعب المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية، بتقديم الدعم الكامل والحقيقي لجيش مصر الأبيض خلال مواجهته الحاسمة والبطولية مع فيروس كورونا.

وأكد اللواء أحمد زغلول، رئيس الحملة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن النظام الصحي الآن مرهق بشدة ومعروف أن إستراتيجية العمل الحالية تتضمن مستويات في قبول الحالات بالمستشفيات أو تحويلها لنزل الشباب والمدن الجامعية والفنادق أو طلب العزل المنزلي في الحالات البسيطة.

وأوضح أن الدولة لا تفرق بين المصابين بفيروس كورونا، وتقدم الرعاية الصحية لجميع المصابين.

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وناشد رئيس الحملة، جميع المصريين، الوقوف خلف أبنائنا بوزارة الصحة والسكان، والدعاء لهم بأن بتسديد الخطى، فالحدث جلل ويحتاج المؤازرة من جميع شرائح المجتمع والاصطفاف جنبًا إلى جنب حتى لايتسلل من بيننا فاسد أو أرهابي يخفض من روحنا المعنوية ويشكك في نزاهة وضمائر جيشنا الأبيض.

وقال إن الرسالة الموحدة التي يسعوا لتمريرها للتشكيك في لُحمتنا الوطنية من خلال بثهم للإشاعات والأكاذيب والسموم ضد الدولة المصرية متناسين أن الدولة تعالج نحو 13 ألف حالة مصابة بالفيروس الآن، ولم نسمع عن تقصير في حق هؤلاء ولدينا شهادات متعافين كُثر يؤكدون جودة الرعاية التي تلقوها أثناء فترة العلاج.

وتابع: يمكن أن تكون هناك ملاحظات ووجهات نظر في بعض الأشياء لكن لا يجب أن تكون وسيلة للهدم والتشكيك في المنظومة الصحيه ككل في أخطر الأزمات التي تمر بها مصر، ونحتاج الآن من كل شرائح المجتمع الهدوء وتنفيذ تعليمات الحكومة.