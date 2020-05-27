تزايد شكاوى فقدان حاسة "الشم والتذوق".. ومتخصصان يحسمان جدل ارتباطه بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تزايدت الشكاوى مؤخرًا من الكثيرين بمعاناتهم من فقدان حاستي الشم والتذوق خلال الأيام الماضية، وتخوفهم من ارتباط ذلك بالإصابة بمرض "كوفيد -19" الذي يُسببه فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، شرحت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بكلية طب قصر العيني، لمصراوي، مدى ارتباط شكاوى فقدان حاسة الشم أو التذوق بالإصابة بكورونا.

وقالت "شرف الدين" إنه إذا كان الشخص أحد مصابي حساسية الأنف دون أعراض أخرى، فبعضهم يحدث لهم فقدان لحاسة الشم من وقت لآخر، وفي هذه الحالة إن لم يكن ملتزمًا بعلاجه فإنه قد يشعر بهذا العرض من وقت للآخر، وعليه أن يعود إلى علاجه مرة أخرى ويلتزم به.

ولفتت إلى أنه إذا كان فقدان الشم والتذوق عرضًا جديدًا وليس الشخص من مرضى حساسية الأنف، ويشتكي من بعض الأعراض الأخرى مثل "تكسير في الجسم أو ارتفاع طفيف في درجة الحرارة أو حرقان في الفم وصعوبة في البلع ونهجان أو اضطرابات في الجهاز الهضمي"، فإن هذه الأمور تدعو للشك في احتمالية الإصابة بفيروس كورونا، وعليه أو يتوجه للطبيب لكي يثبت أو ينفي إصابته بالفيروس.

وأشارت استاذ الأمراض الصدرية إلى أن الطبيب يناظر المريض ويوجه بإجراء تحليل دم وأشعة على الصدر، أو تحليل PCR لبعض الحالات، متابعة: "لا يجب الاجتهاد والطبيب هو الأقدر على التشخيص، وكلما أجرى ذلك دون تأخير كلما كان العلاج بسيطًا ودون عناء".

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وهذا ما أشار إليه الدكتور يسري عقل، أستاذ أمراض الصدر بكلية طب قصر العيني، موضحًا أن بين 10 إلى 15% من مرضى كورونا يعانون من فقدان حاسة الشم وعدم التذوق، معتبرًا أن هذه النسبة ليست منخفضة.

لكن "عقل" يوضح لمصراوي، أن البعض قد يشعر بفقدان الشم والتذوق بإحساس "كاذب"، نتيجة للتوهم بالإصابة بالفيروس.

وقال: "من المعروف أن أعراض كورونا تشمل فقد حاسة الشم والتذوق وفقدان الشهية، ولكن يجب إجراء أشعة على الصدر للتأكد من عدم وجود إصابة بها، وهذا هو الأهم".

وأضاف أستاذ أمراض الصدر أنه "في الوقت الحالي فأي شخص يفقد حاسة الشم والتذوق والشهية يجب أن يلجأ إلى الطبيب المختص، لأنه من أعراض كورونا خاصة مع زيادة الحالات مؤخرا، ووقتها يتم إجراء تحاليل الدم والسيولة، والأشعة المقطعية على الصدر لمعرفة مدى تأثر الرئة، أو هو مرض أخرى يحصل على علاج له".

واختتم حديثه بالقول: "في العموم؛ فأي شخص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو إسهال أو تكسير في الجسم أو فقدان حاسة الشم يجب أن نعتبره مشتبها في إصابته بكورونا".