زحام رغم كورونا.. إخلاء وغلق مطعم "ماكدونالدز" الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم: أخلت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم، اليوم الأربعاء، مطعم ماكدونالدز بشارع اللبيني فرع الهرم، وذلك لوجود زحام بالمحل دون مراعاة للإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا. وتم إخلاء المطعم من المواطنين بداخله ورفع المعدات وإيداعها مخزن الحي مع اتحاذ الإجراء القانوني حيال المخالفين.

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