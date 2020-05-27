محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
ناشدت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، أصحاب المستشفيات الخاصة والاستثمارية، بضرورة العمل على تخفيض أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا، خاصة وأنها مبالغ فيها بشكل كبير.
وأكدت النائبة، في بيان، اليوم الأربعاء، ضرورة إعلاء قيم الإنسانية والرسالة السامية لمهنة الطب، وعدم استغلال الظرف وخوف المواطنين في سبيل تحقيق مبالغ مالية مؤقتة.
وشددت على أن الظرف الحالي يتطلب دعم الدولة وعدم إثقال كاهل المواطنين، من خلال تقديم الخدمات الطبية بالأسعار المعقولة وعدم المبالغة فيها، نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين بجانب دور ذلك في دعم جهود الدولة بمواجهة الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمانية تطالب المستشفيات الخاصة بتخفيض أسعار الخدمات الطبية للمصابين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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