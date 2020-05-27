الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن استخدام "الأسبرين" لعلاج مرضى كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا صحة لما تردد بشأن إمكانية علاج مرضى "كوفيد -19" الذي يسببه فيروس "كورونا المستجد"، بكل بساطة من خلال مضادات التجلط مثل الأسبرين.
وأوضحت المنظمة في منشور توعوي لمكتبها الإقليمي، اليوم الأربعاء، أنه "لُوحِظَ وجود جلطات دموية في رئتي بعض المرضى بالالتهاب الرئوي الناجم عن مرض "كوفيد-19"، لا سيّما بين المصابين بمرض شديد".
وأكدت أن الأطباء هم من يقررون استخدام أنواع مختلفة من الأدوية حسب حالة المرضى.
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